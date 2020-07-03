Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Denizlispor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Denizlispor oyuncularından Hugo Rodallega kaleyi gördükten sonra şutunu çekti ancak bu şut, Gaziantep savunması tarafından engellendi.

67. dakikada Denizlispor'dan Oscar Estupinan şutunu kullandıktan sonra top isabet bulamadı.

Stat: Denizli Atatürk Stadyumu

Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx, Bilal Gölen xxx

Denizlispor: Tolgahan Acar xx, Lopes (Özgür Çek dk. 46 xx), Mustafa xx, Rodallega xx, Murawski (Sedat Şahintürk dk. 66 xx), Aissati xx, Oğuz Yılmaz (Sacko dk. 81 ?), Estupınan xxx, Recep Niyaz (Onazi dk. 86 ?), Bergdich xx, Zeki Yavru xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Mbamba, Ben Youssef, Olcay Şahan, Sackey

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Mison Djilobodji xx, Dorinel Toşca xxx, Kenan Özer (Radoslaw Pawlowski dk. 90+2 ?), Ayobamı Kayode (Muğdat Çelik dk. 88 ?), Güray Vural (Nogueira Junior dk. 73 xx), Morais Junior xxx, Oğuz Ceylan xxx, De Sousa xx, Iulıan Maxim (Furkan Soyalp dk. 88 ?), Kana Bıyık xx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Raman Chibsah, Miroslaw Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu

Teknik Direktör: Mariusi Sumudica

Gol: Güray Vural (dk. 25) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Kenan Özer (Gaziantep FK)

Kaynak: İHA