Koronavirüs salgını nedeniyle olması gerekenden geç başlayan Süper Lig, tarihinde ilk kez bu sezon 21 takımla oynanıyor. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte Süper Lig'de devre arası ve transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan ligimizde, Avrupa Şampiyonası öncesi ligin tamamlanması adına devre arası yalnızca 4 gün olacak. Peki, Süper Lig devre arası ne zaman 2021? Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

SÜPER LİG DEVRE ARASI NE ZAMAN 2021?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısı 21. hafta maçlarıyla 24 Ocak 2021'de sona erecek. Ligde ikinci devre 29 Ocak 2021'de oynanacak 22. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 16 Mayıs'ta tamamlanacak. Süper Lig'de bu sezon 9 haftanın karşılaşmaları hafta içinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun planlamasına göre ligde 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içinde yapılacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun sonunda 4 takım küme düşecek.

Ligi 18, 19, 20 ve 21. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

TFF 1. Lig'den 3 ekibin yükselmesiyle Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla oynanacak.

SÜPER LİG'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

TFF'den yapılan açıklamada, Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona ereceği bildirildi.