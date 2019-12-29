Süper Lig ekibi, 15 yerli otomobil siparişi verdi

Btc Yeni Malatyaspor yaptığı açıklama ile yerli otomobilden 15 tane sipariş verme kararı aldığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

İşte Yeni Malatyaspor Kulübü'nün konuya ilişkin paylaşımı: