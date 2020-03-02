Süper Lig ekibi, Hikmet Karaman ile anlaştı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, sezona Sergen Yalçın ile başlayıp yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş’i göreve getirmişti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçlar sonrası Kemal Özdeş ile de yollarını ayırmıştı.

Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Son olarak Kayserispor’u çalıştıran Hikmet Karaman ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı ve gün içerisinde sözleşme imzalanacağı belirtildi.