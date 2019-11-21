Süper Lig ekipleri, 12’nci hafta maçları öncesi sıkıntılı

Süper Lig'de 12'nci haftanın perdesi yarın oynanacak Galatasaray – Medipol Başakşehir maçıyla açılırken, milli takımlarından sakat dönen oyuncularla birlikte cezası bulunan futbolcuların çokluğu teknik direktörleri sıkıntılı bir sürece sokmuş durumda.

Milli maç arasının ardından Süper Lig'de 12'nci hafta yarın oynanacak Galatasaray – Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmada ev sahibi ekip, milli maç arasını en sıkıntılı geçiren takımların başında gelirken, Başakşehir ise bu süreci en iyi değerlendiren takımlardan biri olarak göze çarpıyor.

MİLLİ MAÇ ARASI BİR ÇOK TAKIMA YARAMADI

Milli maç arasından dolayı lige verilen arada bir çok Süper Lig kulübü, milli oyuncularından gelen haberlerle sarsıldı. Bu durumdan en çok etkilenen takımların başında ise Galatasaray geliyor. Sarı-kırmızılı ekipte Luyindama, Babel, Muslera ve Lemina milli takım kamplarından sakat döndü. Luyindama'nın Medipol Başakşehir maçında oynaması beklenmezken ileri uçtaki eksiklik dolayısıyla Babel'in forma giymesi bekleniyor. Tedavileri devam eden Lemina ve Muslera'nın da Fatih Terim tarafından sahaya sürülecek ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.

Ankaragücü ise milli maç arasının bitmesiyle birlikte yeni bir kriz yaşadı. Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Rus oyuncu Zaur Sadaev'e milli maç arasından beri ulaşamadıklarını belirterek, "Sadaev milli maç arasından sonra daha dönmedi. Şu anda aramızda da yok zaten kendisine de bir türlü ulaşamadık. Dört günlük milli maç arasından sonra yedinci, sekizinci gün oluyor Sadaev şu anda aramızda değil" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından ise oyuncu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Ankaragücü için oynamayacağıma karar verdim. Sözleşme bozuldu. Hepsi bu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de ise Kosovalı golcü Vedat Muriç, sakatlığı dolayısıyla Kosova Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı. Golcü oyuncunun, deplasmanda oynanacak olan Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor ise Ekuban'ın idmanlara başlamasına sevinemeden gelen bir sakatlık haberiyle sarsıldı. Milli takım kampında sakatlanan Filip Novak'ın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Çaykur Rizespor'da eksik oyuncularından dolayı sıkıntılı bir hafta geçiriyor. Vetrih ve Oğuz Kağan milli takım kamplarından sakat dönerken, Boldrin'in bu hafta forma giymesi zor gözüküyor.

ALANYA'NIN KANADI KIRIK

Bu sezon oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken Aytemiz Alanyaspor, 12'nci hafta öncesinde sıkıntılı takımlardan biri. Akdeniz ekibinde, sol bek N'Sakala ile sol açık Junior Fernandes kart cezaları dolayısıyla Göztepe maçında forma giyemeyecek. Lokman Gör ve Juanfran'ın ise sakatlıkları devam ediyor.

BU HAFTA 14 OYUNCU CEZALI

Süper Lig'in 12'nci haftasında cezalı oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Bu hafta, tam 14 oyuncu kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'da 2'şer oyuncu cezalı durumda.

Süper Lig'in 12'nci haftasında sakat ve cezalı oyuncuların listesi şu şekilde:

GALATASARAY

SAKAT: Emre Akbaba, Falcao, Andone, Luyindama

CEZALI: Yok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

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YUKATEL DENİZLİSPOR

SAKAT: Isaac Sackey

CEZALI: Yok

ÇAYKUR RİZESPOR

SAKAT: Oğuz Kağan, Boldrin*, Vetrih*, Gökhan*

CEZALI: Tarık

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MKE ANKARAGÜCÜ

SAKAT: Scarione, Sadaev, Hector Canteros*, Cebrail*, Kulusic*,

CEZALI: Yok

TRABZONSPOR

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Novak

CEZALI: Abdulkadir Parmak, Uğurcan

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İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

SAKAT: Ali Çamdalı

CEZALI: Leva Shengelia

BEŞİKTAŞ

SAKAT: Dorukhan, Douglas

CEZALI: Yok

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İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

SAKAT: Levent, Alpay, Tavares, Nurettin, Atila

CEZALI: Yok

DEMİR GRUP SİVASSPOR

SAKAT: Rybalka

CEZALI: Yok

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KASIMPAŞA

SAKAT: Pavelka, Thiam

CEZALI: Hafez, Veysel

GENÇLERBİRLİĞİ

SAKAT: Yok

CEZALI: Sio, Candeias

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AYTEMİZ ALANYASPOR

SAKAT: Lokman Gör, Juanfran

CEZALI: Fabrice N'Sakala, Junior Fernandes

GÖZTEPE

SAKAT: Poko

CEZALI: Alpaslan

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BTCTURK YENİ MALATYASPOR

SAKAT: Eren

CEZALI: Acquah, Erkan

FENERBAHÇE

SAKAT: Max Kruse, Vedat Muriç

CEZALI: Isla

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ANTALYASPOR

SAKAT: Yekta, Harun Kavaklıdere

CEZALI: Yok

GAZİANTEP FK

SAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh

CEZALI: Yok

Kaynak: DHA