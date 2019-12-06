Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Vedat'ın pasında ceza yayı sağında topla buluşan Kruse'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
68. dakikada Vedat'ın pasında defansın arakasına sarkan Kruse'nin penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
75. dakikada Ozan'ın pasında ceza yayında topu alan Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda kaleci Ertaç'a müdahalesine rağmen sol direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1
78. dakikada Nadir'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Stancu'nun uzaktan vuruşunda kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 4-2
87. dakikada Tolgay'ın pasında defansın arkasına sarkan Rodrigues'in sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Kruse boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-2
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, İsmail Şencan xx
Fenerbahçe: Altay xxx, Isla xxx, Sadık xx, Serdar xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 46 xxx), Hasan Ali xxx, Gustavo xxx, Emre xxx (Jailson dk. 57 x), Ozan Tufan xx, Garry Rodrigues xxx, Max Kruse xxx, Vedat Muriqi xxx (Tolgay dk. 77 x)
Yedekler: Harun, Adil Rami, Zanka, Zajc, Alper, Tolga, Deniz
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gençlerbirliği: Ertaç x, Candeias x, Flavio Ramos x, Zargo Toure x, Halil İbrahim Pehlivan x (Nadir Çiftçi dk. 46 x), Baino x, Berat Özdemir x (Rahmetullah Berişbek dk. 65 x), Sessegnon x, Polomat x, Giovanni Sio x (Sefa dk. 85 ?), Bogdan Stancu x
Yedekler: Übeyd, Diallo, Arda, Bjarsmyr, Seuntjens, Soner, İlker
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Vedat (dk. 23 ve 39), Gustavo (dk. 32), Ferdi Kadıoğlu (dk. 75), Kruse (dk. 87) (Fenerbahçe), Sio (dk. 9), Stancu (dk. 78) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ozan Tufan, Vedat (Fenerbahçe), Sio, Polomat, Candeias, Stancu (Gençlerbirliği)
Kaynak: İHA
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