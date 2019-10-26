İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Konyaspor: 1(Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Konyaspor: 1(Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Konyaspor'u ağırladı.

Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Konyaspor: 1(Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Konyaspor'u ağırladı. Fenerbahçe mücadeleden 5-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Konyaspor'un kullandığı kornerde Moses'in uzaklaştırmak istediği topa Alper Uludağ'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Altay çıkardı.

63. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruş, yandan auta çıktı.

78. dakikada Gustavo'nun baskı yaprak Volkan Fındıklı'dan kaptığı topun ardından yaptığı sert vuruş, Jevtovic'e çarparak ağlarla buluştu. 4-1

82. dakikada Vedat Muriqi ceza sahası dışından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta takımının 5. golüne imzasını attı. 5-1

87. dakikada Altay-Isla anlaşmazlığı sonucu çaprazda topla buluşan Bajic'in şutu yan ağlarda kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, İsmail Şencan xx

Fenerbahçe: Altay xx, Isla xxx, Zanka xxx, Serdar xxx (Sadık dk. 69 xx), Hasan Ali xx, Gustavo xxx, Emre Belözoğlu xxx (Tolga Ciğerci dk. 60 xx), Ozan xxx, Moses xxx (Alper dk. 81 ?), Rodrigues xxx, Vedat Muriqi xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Rami, Tolgay Arslan, Zajc, Jailson, Deniz, Mevlüt

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Konyaspor: Ertuğrul x, Skubic xx, Ali Turan x (Volkan Fındıklı dk. 46 x), Anicic x, Alper Uludağ x, Jevtovic x, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Miya x (Bajic dk. 80 ?), Deni Milosevic x, Mücahit Can Akçay x (Shengelia dk. 46 x)

Yedekler: Mücahit Atalay, Ferhat, Fallou Diagne, Selim, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Erdon Daci

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Rodrigues (dk. 11), Zanka (dk. 14), Ozan (dk. 28), Gustavo (dk. 78), Vedat Muriqi (dk. 82) (Fenerbahçe), Serdar Aziz (dk. 16 k.k) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Gustavo (Fenerbahçe), Miya (Konyaspor)

Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Konyaspor: 1(Maç sonucu)

Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Konyaspor: 1(Maç sonucu)

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT