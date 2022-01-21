Süper Lig: Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Sivasspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Sivasspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği bu heyecan dolu maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Fenerbahçe maçı canlı izle | Fenerbahçe - Sivasspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

SPOR TOTO SÜPER LİG: SİVASSPOR – FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Fenerbahçe maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı. Zorlu maçı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Turgut Doman.

SPOR TOTO SÜPER LİG: SİVASSPOR – FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'İ

SİVASSPOR İLK 11

35. ALİ ŞAŞAL VURAL

77. AHMET OĞUZ

6. DIMITRIOS GOUTAS

88. CANER OSMANPAŞA

3. UĞUR ÇİFTÇİ

62. ÖZKAN YİĞİTER

21. KORAY ALTINAY

5. ISAAC COFIE

17. ERDOĞAN YEŞİLYURT

16. PEDRO HENRIQUE KONZEN MEDINA DA SILVA

9. MUSTAPHA YATABARE

Yedekler

25. MUAMMER ZÜLFİKAR YILDIRIM

81. EMRE SATILMIŞ

58. ZİYA ERDAL

96. MEHMET ALBAYRAK

4. AARON CHRISTOPHER BILLY ONDELE APPINDANGOYE

14. SAMBA CAMARA

10. SEFA YILMAZ

30. VOLKAN EGRİ

8. OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE

Teknik Sorumlu

RIZA ÇALIMBAY

FENERBAHÇE İLK 11

35. BERKE ÖZER

3. MINJAE KIM

4. SERDAR AZİZ

13. ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA

17. İRFAN CAN KAHVECİ

19. SERDAR DURSUN

21. BRIGHT OSAYI SAMUEL

26. MİHA ZAJC

27. MIGUEL CRESPO DA SILVA

30. NAZIM SANGARE

37. FILIP NOVAK

Yedekler

54. OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN

5. JOSE ERNESTO SOSA

6. MAXIMILIAN MEYER

9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN

11. MERGIM BERISHA

14. DIMITRIOS PELKAS

20. LUIZ GUSTAVO DIAS

32. MARCEL JANY EMILE TISSERAND

33. ÇAĞTAY KURUKALIP

77. BURAK KAPACAK

Teknik Sorumlu

İSMAİL KARTAL