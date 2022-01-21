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Süper Lig: Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Sivasspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Fenerbahçe maçı canlı izle | Fenerbahçe - Sivasspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Süper Lig: Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Sivasspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Sivasspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği bu heyecan dolu maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Fenerbahçe maçı canlı izle | Fenerbahçe - Sivasspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: SİVASSPOR – FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Fenerbahçe maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda  saat 16.00'da başladı. Zorlu maçı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Turgut Doman. 

SPOR TOTO SÜPER LİG: SİVASSPOR – FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebiliyor. 

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'İ

SİVASSPOR İLK 11

35. ALİ ŞAŞAL VURAL
77. AHMET OĞUZ
6. DIMITRIOS GOUTAS
88. CANER OSMANPAŞA
3. UĞUR ÇİFTÇİ
62. ÖZKAN YİĞİTER
21. KORAY ALTINAY
5. ISAAC COFIE
17. ERDOĞAN YEŞİLYURT
16. PEDRO HENRIQUE KONZEN MEDINA DA SILVA
9. MUSTAPHA YATABARE

 Yedekler

25. MUAMMER ZÜLFİKAR YILDIRIM
81. EMRE SATILMIŞ
58. ZİYA ERDAL
96. MEHMET ALBAYRAK
4. AARON CHRISTOPHER BILLY ONDELE APPINDANGOYE
14. SAMBA CAMARA
10. SEFA YILMAZ
30. VOLKAN EGRİ
8. OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE

 Teknik Sorumlu

RIZA ÇALIMBAY

FENERBAHÇE İLK 11

35. BERKE ÖZER
3. MINJAE KIM
4. SERDAR AZİZ
13. ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA
17. İRFAN CAN KAHVECİ
19. SERDAR DURSUN
21. BRIGHT OSAYI SAMUEL
26. MİHA ZAJC
27. MIGUEL CRESPO DA SILVA
30. NAZIM SANGARE
37. FILIP NOVAK

 Yedekler

54. OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN
5. JOSE ERNESTO SOSA
6. MAXIMILIAN MEYER
9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN
11. MERGIM BERISHA
14. DIMITRIOS PELKAS
20. LUIZ GUSTAVO DIAS
32. MARCEL JANY EMILE TISSERAND
33. ÇAĞTAY KURUKALIP
77. BURAK KAPACAK

 Teknik Sorumlu
İSMAİL KARTAL

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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