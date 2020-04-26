Süper Lig futbolcuları yeteneklerini sanal sahada gösterecek

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından çalışmalarına evlerinde devam eden Süper Lig futbolcuları, yeteneklerini bu kez sanal sahada gösterecek. Yeniden yeşil sahalara dönecekleri günleri iple çeken oyuncular, E-Futbol Turnuvası'nde heyecan yaşayacak.

TRT Spor'da ilk kez ekrana gelecek Mini E-Futbol Turnuvası'nın ilk maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nden Güray Vural ile Demir Grup Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında Göztepe'den Eren Bilen ile Hes Kablo Kayserispor'dan Enver Cenk Şahin sanal sahada yeteneklerini gösterecek. Mücadeleler sonucu kazanan isimler finalde şampiyonu belirleyecek. Spiker ve yorumcuların değerlendireceği Mini E-Futbol Turnuvası bugün saat 18.00'de ekranda olacak.

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NIN EN ÖZEL ANLARI

UEFA tarafından 2019 yılında hazırlanan Avrupa'nın Anları "Euro Moments" belgeselini de TRT Spor ilk kez ekrana getirerek izleyicilerin beğenisine sunacak. Avrupa Futbol Şampiyonası'na damga vuran maçları, takımları, futbolcuları, teknik direktörleri ve onların merak uyandıran hikayelerini anlatan belgesel 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de yayınlanacak.

NEFES KESEN KARŞILAŞMALAR

Unutulmaz ve nostaljik maçlar kuşağı bu hafta da (27 Nisan - 3 Mayıs) sporseverleri geçmişe doğru yolculuğa çıkaracak. Hafta içi her gün saat 19.00, hafta sonu 10.00 ila 23.30'da TRT Spor'da yayınlanacak heyecan dolu karşılaşmalar futbol tutkunlarını sevindirecek. Program şöyle:

- Pazartesi: Nostaljik Maçlar 1989 Yunanistan - Türkiye

- Salı: Unutulmaz Maçlar 1989 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray - Monaco

- Çarşamba: Unutulmaz Maçlar 2002 UEFA Kupası Fenerbahçe - AIK Solna

- Perşembe: Unutulmaz Maçlar 2002 UEFA Kupası FK Sarajevo - Beşiktaş

- Cuma: Unutulmaz Maçlar 1998 UEFA Kupası Finali İnter - Lazio

- Cumartesi: Unutulmaz Maçlar 1984 Avrupa Şampiyonası Finali Fransa - İspanya

- Pazar: Unutulmaz Maçlar 1988 Avrupa Şampiyonası Finali Sovyetler Birliği - Hollanda

1998 DÜNYA KUPASI'NDAN 26 KARŞILAŞMA

En fazla yıldızın yer aldığı turnuvalardan biri olan 1998 Dünya Kupası'ndan bu hafta (27 Nisan - 3 Mayıs) 26 karşılaşma TRT Spor ekranında olacak. Program şu şekilde:

- Pazartesi:

10.30 Fransa - Güney Afrika

12.15 İtalya -Şili

16.00 Brezilya - İskoçya

23.00 İspanya -Nijerya

- Salı:

10.30 Hollanda - Güney Kore

12.15 Arjantin- Jamaika

16.00 Romanya - İngiltere

23.00 Almanya - Yugoslavya

- Çarşamba:

10.30 Fransa - Suudi Arabistan

12.15 Hollanda - Meksika

16.00 Brezilya - Norveç

23.00 Fransa - Danimarka

- Perşembe

10.30 İspanya-Bulgaristan

12.15 İtalya-Kamerun

16.00 Nijerya -Danimarka

23.00 Arjantin- İngiltere

- Cuma

10.30 İtalya- Norveç

12.15 Almanya - Meksika

16.00 Brezilya - Danimarka

23.00 İtalya - Fransa

- Cumartesi

14.00 Almanya-Hırvatistan

16.00 Hollanda-Arjantin

21.00 Brezilya- Hollanda

- Pazar

14.00 Fransa Hırvatistan

16.00 Hollanda-Hırvatistan

21.00 Brezilya-Fransa

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA