Süper Lig: Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Ndiaye'nin ceza yayından vuruşunda Donk'tan seken topu alan Ekuban'ın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
10. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla bulunan Emre Akbaba'nın pasını yine Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun penaltı noktası üstünden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
32. dakikada Feghouli'nin Da Costa'ya yaptığı müdahalede VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi.
40. dakikada Donk'un ceza sahası içinde Sörloth'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Cünent Çakır, VAR'da tekrar pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi.
41. dakikada penaltıda topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Galatasaray: Okan Kocuk xx, Mariano xx, Ryan Donk xx, Marcao xx, Marcelo Saracchi xx, Jean Michael Seri xx, Taylan Antalyalı xx, Sofiane Feghouli ?, Ömer Bayram xx, Younes Belhanda xx, Emre Akbaba xx
Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram
Teknik Direktör: Fatih Terim
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet xx, Hüseyin Türkmen xx, Da Costa xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xxx, Badou Ndiaye xx, Abdülkadir Ömür xx, Ekuban xx, Alexander Sörloth xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Messias, Serkan, Abdurrahim, Doğan, Guilherme, Bilal, Nwakaeme, Koray
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Gol: Sosa (dk. 41 pen.) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Sofiane Feghouli (dk. 32) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Saracchi, Donk (Galatasaray), Da Costa (Trabzonspor)
Kaynak: İHA
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