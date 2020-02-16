Süper Lig: Galatasaray: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Walter'ın araya girdiği top Gökhan Töre'de kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlakla buluşur buluşmaz ceza sahası dışından sert vurdu ancak Muslera topu kornere gönderdi.
9. dakikada Malatya savunmasının hatasında topu kapan Onyekuru ceza sahası içine girip pasını verdi. Defanstan seken top yine Onyekuru'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.
32. dakikada Malatyaspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Bifouma, rakibinden sıyrılıp pasını Robin Yalçın'a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla dışarı gitti..
38. dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru son çizgiye inerek ceza sahası içindeki Emre Akbaba'ya çevirdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top kaleyi bulmadı.
43. dakikada Adem'in pasında topla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girer girmez yerde kaldı. Bu futbolcu, Robin Yalçın'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Adem Büyük geldi. Bu futbolcu topu kalecinin sağından yerden filelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ali Saygın Ögel xx, İsmail Şencan xx
Galatasaray: Muslera xx, Şener x, Marcao xxx, Donk xxx, Ömer Bayram xx, Seri xx, Lemina xxx, Feghouli xx, Emre Akbaba xxx, Onyekuru xxx, Adem Büyük xxx
Yedekler: Okan, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Falcao, Belhanda, Linnes, Andone, Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xxx, Hadebe xxx, Karim Hafez xxx, Walter xxx, Robin Yalçın xxx, Gökhan Töre xx, Acquah xxx, Bifouma x, Umut Bulut x
Yedekler: Ufuk, Erkan, Murat, Ahmet, Donald, Kjartansson, Chaaleli, Yiğithan, Ndayishimiye, Özer
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Adem Büyük (dk. 45 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Acquah, Gökhan Töre, Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor), Feghouli (Galatasaray)
Kaynak: İHA
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