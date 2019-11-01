Süper Lig: Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maç Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Melnjak'ın yerden sert vuruşunu Muslera iki hamlede kontrol etti.
59. dakikada Boldrin'in sol tarafa verdiği topla buluşan Melnjak'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
82. dakikada Lemina'nın bıraktığı topla ceza sahası içinde buluşan Emre Mor'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
85. dakikada Emre Mor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Andone'nin kafa vuruşunu kaleci Tarık oyun alanı içine çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Galatasaray: Muslera xx, Nagatomo xx, Ahmet Çalık xx, Luyindama xxx, Şener x (Mariano dk. 54 xx), Ömer Bayram xx, Seri xx, Lemina xx, Emre Mor xx (Adem dk. 87 ?), Babel xx (Jimmy dk. 76 x), Andone xx
Yedekler: Okan, Emre, Selçuk, Belhanda, Donk, Feghouli, Nzonzi
Teknik Direktör: Fatih Terim
Çaykur Rizespor: Gökhan x (Tarık dk. 56 xx), Moroziuk xx, Abarhoun xx, Talbi xx, Meljnak xx, Diomande x (Barış dk. 46 xx), Attamah xx, Vetrih xx, Boldrin xx, Umar Aminu xx, Oğulcan x (Samudio dk. 82 ?)
Yedekler: Abdullah, Atakan, Scepovic, De Pauw, Burak, Oğuz, Orhan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Talbi (dk. 15 k.k), Babel (dk. 18 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Diomande, Oğulcan, Talbi (Çaykur Rizespor), Babel, Fatih Terim (Galatasaray)
Kaynak: İHA
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