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  3. Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Kenan Özer'in ortasında ceza sahası içinde Papy'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

7. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın şutu üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

33. dakikada Gaziantep defansının büyük hatasında topla buluşan Papiss Cisse'nin şutunda top filelerle buluştu. 0-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mustafa Sönmez xx, Samet Çavuş xx

Gaziantep FK: Günay x, Oğuz x, Papy Djilobodji xx, Kana Bıyık x, Alin Toşca x, Morais x, Jefferson x, Kenan Özer xx, Chibsah xx, Twumasi x, Pawlowski xx

Yedekler: Ludygin, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Diarra, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Ateş, Mehmet Erdem Uğurlu

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Alanyaspor: Marafona xxx, Kaan Kanak xx, Welinton Silva xx, Giorgos Tzavellas xxx, Ceyhun Gülselam xx, Junior Fernandes xxx, Manolis Siopis xxx, Anastasios Bakasetas xx, Onur Bulut xx, Efecan Karaca xx, Papiss Cisse xxx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Salih Uçan, Wanderson, Steven Caulker, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Musa Çağıran, Yacine Bammou, Fabrice N'Sakala,

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Papiss Cisse (dk. 33) (Alanyaspor)

Sarı kart: Chibsah (Gaziantep FK)

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İHA

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