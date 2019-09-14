Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 3 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e konuk oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı ev sahibi Gazişehir Gaziantep 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Gazişehir Gaziantep'in gollerini Twumasi, Güray Vural ve Raman atarken, Beşiktaş'ın gollerini ise Umut Nayır ve Atiba kaydetti. Karşılaşmada Beşiktaş'ta Elneny ve Vida, Gazişehir Gaziantep'te ise Kayode kırmızı kart gördü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada hızlı kullanılan taç atışında topla buluşan Kayode'nin ortasına Güray gelişine vurarak farkı ikiye çıkardı. 2-0

60. dakikada gelişen Gazişehir atağında Raman'ın vuruşu üstten auta gitti.

61. dakikada Beşiktaş'ın dışa doğru kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ljajic'in şutu üstten auta gitti.

62. dakikada ceza sahası arkasına sarkan Kayode'nin şutu kalecide kaldı.

70. dakikada savunmadan sekerek kaleye yönelen Boyd'un şutunu Günay son anda çeldi.

76. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardında Beşiktaş'ta Elneny, Gazişehir Gaziantep'te ise Kayode kırmızı kart gördü.

79. dakikada ceza sahasında içerine yapılan ortada topla buluşan Raman farkı üçe çıkardı. 3-0

83. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Ljajic'in pasında Umut Nayır topu ağlara gönderdi. 3-1

84. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Atiba yaptığı kafa vuruşuyla fark bire indirdi. 3-2

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Kana Bıyık xx, Alin Toşca xx, Morais xx, Pappy Djilobodji xx, Güray Vural xx (Furkan Soyalp dk. 81 x) Tetteh xx, Diarra xxx (Raman dk. 59 x), Twumasi xxx (Muhammed Demir dk. 77 x), Kayode xxx

Yedekler: Lodygin, Ulaş Zengin, Kubilay, Kenan Özer, Olkowski, Mehmet Erdem, Pawlowski

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Beşiktaş: Loris Karius xx, Gökhan Gönül xx, Domagoj Vida xx, Victor Ruiz xx, Caner Erkin xxx, Elneny xx, Dorukhan Toköz xx (Atiba dk. 66 xxx), Adem Ljajic xxx, N'Koudou xx, Diaby xx (Boyd dk. 66 x), Güven Yalçın xx (Umut Nayir dk. 82 xx)

Yedekler: Utku, Douglas, Roco, Rebocho, Orkan, Muhayer, Necip

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Twumasi (dk. 7 pen.), Güray Vural (dk. 58) (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı kartlar: Vida (dk. 5), Elneny (dk. 76) (Beşiktaş), Kayode (dk. 76) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Diarra, Günay Güvenç, Marius Sumudica, Muhammed Demir, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Victor Ruiz, Adem Ljajic, Caner Erkin, Boyd (Beşiktaş)

Kaynak: İHA