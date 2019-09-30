Süper Lig: Gazişehir Gaziantep:0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig'in 6. hafta kapanış karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep ile Göztepe, Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşılaşıyor.
Süper Lig'in 6. hafta kapanış karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep ile Göztepe, Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
2. dakikada Göztepe atağında sol kanattan yapılan ortaya jerome kafayı vurdu top yandan auta çıktı.
10. dakikada sakatlık geçiren Tetteh oyuna devam edemeyerek yerini Raman Chibsah'a bıraktı.
37. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında soldan yapılan yerden ortada Gazişehirli oyuncunun vuruşunda top kendi arkadaşına çarptı.
45. dakikada Göztepe kontra atağında soldan yerden yapılan ortaya Jerome'den önce savunma kornere attı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ali Şansalan xx, Erdinç Sezertam xx, İsmail Şencan xx
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan x, Kana Bıyık x, Papy x, Alin Tosca x, Junior Morais x, Diarra x, Aziz Tetteh ? (Raman Chibsah 10. dk x), Patrick Twumasi x, Güray Vural x, Muhammet Demir x
Yedekler: Yuri Lodygin, Pawel Olkowski, Ulaş Zengin, Pawlowski, Kubilay, Mehmet Erdem, Furkan Soyalp, Jefferson, Kenan Özer
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Göztepe: Beto x, Gassama x, Alpaslan Öztürk x, Titi x, Berkan x, Castro x, Soner Aydoğdu x, Mossoro x, Napoleoni x, Serdar Gürler x, Jerome x,
Yedekler: Göktuğ, Eren Derdiyok, Ege, Yasin Öztekin, Wallace Reis, Leo, Halil Akbunar, Borges Mora
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Sarı Kartlar: Diarra (Gazişehir Gaziantep)
Kaynak: İHA
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