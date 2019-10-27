Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Denizlispor: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği sahasında Denizlispor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Ayite'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Berat Özdemir'in kafa vuruşunda üst direğe de çarpan topu savunma çizgiden çıkardı.
8. dakikada Erdem Özgenç'in ortasında Bogdan Stancu'nun vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
22. dakikada Giovanni Sio'nun yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Stachowiak köşeye giden topu çeldi.
34. dakikada sol kanattan Bergdich'in yerden ortasında ceza sahası içinde Olcay Şahan topu filelerle buluşturdu. 0-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, Bilal Gölen xx
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Zargo Torure xx, Pierre Polomat xx, Erdem Özgenç xx, Flavio Ramos xx, Daniel Candeias xx, Floyd Ayite xx, Giovanni Sio xx, Berat Özdemir xx, Stephane Sessegnon xx, Bogdan Stancu xx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Mats Seuntjens, Soner Dikmen, Rahmetullah Berişbek, Sadio Diallo, Sefa Yılmaz, Nadir Çiftçi
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Denizlispor: Adam Stachowiak xx, Mustafa Yumlu xx, Tiago Lopes xx, Cristian Sapunaru xx, Zakarya Bergdich xx, Radoslaw Murawski xx, İsmail Aissati xx, Olcay Şahan xxx, Modou Barrow xx, Zeki Yavru xx, Oscar Estupinan xx
Yedekler: Tolgahan Acar, Kerem Can Akyüz, Oğuz Yılmaz, Issac Sackey, Kibong Mbamba, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak çalık, Mehmet Akyüz, Hadi Sacko
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Gol: Olcay Şahan (dk. 34) (Denizlispor)
Kaynak: İHA
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