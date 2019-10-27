Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği sahasında Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Yeşil-siyahlı ekip 6 hafta sonra ilk kez 3 puan ile tanıştı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Berat Özdemir'in ara pasında buluşan Stancu'nun yerden vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

57. dakikada Berat Özdemir'in kaleye yaklaşık 30 metreden uzaktan yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

86. dakikada Nadir Çiftçi'nin ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta Adam Stachowiak gole izin vermedi.

90+7. dakikada Denizlispor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Murawski, kaleci Ertaç Özbir'in sağından topu filelerle buluşturdu. 0-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, Bilal Gölen xx

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir x, Zargo Torure x, Pierre Polomat x, Erdem Özgenç x (Nadir Çiftçi dk. 73 x), Flavio Ramos xx, Daniel Candeias xx (Rahmetullah Berişbek dk. 84 ?), Floyd Ayite x (Mats Seuntjens dk. 59 x), Giovanni Sio xx, Berat Özdemir xx, Stephane Sessegnon xx, Bogdan Stancu x

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias, Soner Dikmen, Diallo, Sefa Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Denizlispor: Adam Stachowiak xx, Mustafa Yumlu xxx, Tiago Lopes xx, Cristian Sapunaru xx, Zakarya Bergdich xx, Radoslaw Murawski xx, Ismail Aissati xx, Olcay Şahan xxx, Modou Barrow xx (Hadi Sacko dk. 79 x), Zeki Yavru x (Issac Sackey dk. 73 x), Oscar Estupinan x (Mehmet Akyüz dk. 62 x)

Yedekler: Tolgahan Acar, Kerem Can, Oğuz Yılmaz, Mbamba, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Olcay Şahan (dk. 34), Radoslaw Murawski (dk. 90+7 pen.) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Giovanni Sio (Gençlerbirliği), Mustafa Yumlu, Cristian Sapunaru (Denizlispor)

Kaynak: İHA