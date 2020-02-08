Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Trabzonspor'da Guilherme sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu arka direkte Sörloth'la buluşturdu. Pozisyon, Sörloth'un vurduğu kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt'in kurtarışıyla sonuçlandı.

54. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin çektiği şutu Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt güçlükle kornere çeldi.

69. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme ceza yayı üzerinde şık bir çalımla rakibini ekarte etti. Kaleyi önüne aldığında çektiği etkili şutu kaleci Nordfeldt topu 90'dan çeldi. Boşta kalan topu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.

73. dakikada Trabzonspor yarı sahasından atılan topa Sörloth hareketlendi. Savunma oyuncusuyla girdiği omuz omuza mücadeleyi kazanarak kaleyi karşısına alan Sörloth kalecinin kapattığı köşeye topu vurdu. Nordfeldt topu güçlükle kornere çeldi.

75. dakikada Trabzonspor takımında Sosa'nın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına yaptığı ortaya hiçbir Trabzonsporlu oyuncu dokunamadı. Bu sırada Gençlerbirliği takımında Nadir Çiftçi'nin yaptığı faul sonrası hakem VAR'a başvurdu ve penaltı kararını verdi.

79. dakikada topun başına geçen Sosa, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

83. dakikada ceza sahası içerisinde Sörloth topu kafayla Nwakaeme'nin önüne indirdi. Nwakaeme'nin vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-2

90+3. dakikada rakibine sert bir müdahalede bulunan Sörloth kırmızı kartla oyundan atıldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, İlker Takpak xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Toure xxx (Ahmet Oğuz dk. 87 ?), Halil İbrahim Pehlivan xx (Mats dk. 87 ?), Erdem Özgenç xx, Flavio Ramos xx, Baiano xx, Yasin Pehlivan xxx, Candeias xxx, Sefa Yılmaz xxx, Sessegnon xxx (Sio dk. 87 ?), Nadir Çiftçi x

Yedekler: Ertaç Özbir, Bjarsmyr, Berat, van Beijnen, Rahmetullah, Diallo, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Preira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Novak xxx, Obi Mikel xxx, Sosa x (Doğan Erdoğan dk. 86 ?), Guiherme xx (Abdülkadir Parmak dk. 67 xx), Ndiaye xx (Hosseini dk. 90+6 ?) , Nwakaeme xx, Sorloth xxx

Yedekler: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Sturridge, Yusuf Sarı, Da Costa, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Sosa (dk. 79 pen.), Nwakaeme (dk.83) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Sörloth (dk. 90+3) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Nadir Çiftçi, Halil İbrahim Pehlivan, Erdem Özgenç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio Ramos (Gençlerbirliği), Ndiaye (Trabzonspor)

Kaynak: İHA