Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Göztepe, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Soner'in sol kanattan ortasında Bergdich'in ters dokunuşu direğe çarparak kornere çıktı.

53. dakikada Gassama'dan sıyrılan Barrow'un ortasına Rodallega kafayı vurdu, top Beto'nun kontrolünde üstten dışarıya çıktı.

56. dakikada Alpaslan'ın uzun pasında topla buluşan Serdar, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı auta yolladı.

70. dakikada Lopes'in ceza sahası içinde topsuz alanda Halil'e yaptığı müdahalenin ardından oyun devam ederken, VAR odasından gelen uyarının ardından hakem Suat Arslanboğa saha kenarında pozisyonu izledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Lopes ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

75. dakikada penaltı atışını kullanan Soner'in vuruşunda kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.

79. dakikada Denizlispor ceza sahası karıştı. Bergdich'in ters vuruşunda kaleye giden topu yine Bergdich çizgiden çıkardı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Cem Satman xx, Mehmet Kısal xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx (Castro dk. 63 x), Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Alpaslan xx, Soner xx, Halil xx (Yasin dk. 85 ?), Serdar xx (Deniz dk. 79 x), Eren xx

Yedekler: Göktuğ, Sanneh, Yusuf, Ege, Yalçın, Leo, Murat

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes xx, Sapunaru xx, Oğuz xx Bergdich xx, Murawski xx, Zeki xx, Recep xx (Mustafa Yumlu dk. 85 ?), Aissati xx (Mehmet dk. 88 ?), Barrow xx (Sacko dk. 72 x), Rodallega xx

Yedekler: Tolgahan, Kadir, Sedat, Oscar, Burak, Kerem, Olcay

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Kırmızı kart: Lopes (dk. 73) (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Titi, Castro, Eren (Göztepe), Bergdich, Lopes, Stackhowiak (Yukatel Denizlispor)

Kaynak: İHA