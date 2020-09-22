Süper Lig güncel puan durumu ve 2. haftanın sonuçları
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. İkinci haftanın maçlarında oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İşte, 2. haftanın maçları, güncel puan durumu ve 3. haftanın fikstürü...
Süper Lig'de, 2. hafta maçları tamamlandı. Haftanın maçında Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Son şampiyon Başakşehir ise 2 haftada aldığı 2 mağlubiyetle ligin son sırasında kendine yer buldu. Yine geçtiğimiz sezon şampiyonluğun önemli adaylarından Trabzonspor, Denizlispor ile 0-0 berabere kalarak ligdeki ilk puanını aldı.
Beşiktaş ise Antalyaspor ile son dakikalarına 1-0 önde girdiği maçta, son dakikalarda yediği golle haftayı beraberlikle kapattı. Bu sezonun en flaş transferlerine imza atan Fenerbahçe'de, haftanın son maçında 9 kişi kalan Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. İşte 2. haftanın maçları, güncel puan durumu ve 3. haftanın fikstürü...