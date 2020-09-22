Süper Lig güncel puan durumu ve 2. haftanın sonuçları

Süper Lig'de, 2. hafta maçları tamamlandı. Haftanın maçında Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Son şampiyon Başakşehir ise 2 haftada aldığı 2 mağlubiyetle ligin son sırasında kendine yer buldu. Yine geçtiğimiz sezon şampiyonluğun önemli adaylarından Trabzonspor, Denizlispor ile 0-0 berabere kalarak ligdeki ilk puanını aldı.

Beşiktaş ise Antalyaspor ile son dakikalarına 1-0 önde girdiği maçta, son dakikalarda yediği golle haftayı beraberlikle kapattı. Bu sezonun en flaş transferlerine imza atan Fenerbahçe'de, haftanın son maçında 9 kişi kalan Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. İşte 2. haftanın maçları, güncel puan durumu ve 3. haftanın fikstürü...

GÜNCEL PUAN DURUMU

HAFTANIN SONUÇLARI

3. HAFTANIN FİKSTÜRÜ