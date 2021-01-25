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Süper Lig ikinci devre ne zaman başlıyor 2021?

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 21. hafta itibarıyla tamamlanıyor. Futbolseverler ise 'Süper Lig ikinci devre ne zaman başlıyor 2021?' sorularıyla ikinci devrenin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

Süper Lig ikinci devre ne zaman başlıyor 2021?

Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan ani bir karar alınmış ve küme düşme kaldırılmıştı. Bunun sonucunda 21 takımla oynanmak zorunda kalan Süper Lig, tarihinde ilk kez bir sezonda 42 maçlı fikstüre giriş yapmak zorunda kaldı. Bu uzun fikstürü, haziran ayında başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde bitirmek adına hafta içi maçları da Süper Lig'de literatüre girdi. Ligde yine Avrupa Futbol Şampiyonasına yetişebilmek adına devre arası da yalnızca 4 gün sürecek. Peki, Süper Lig ikinci devre ne zaman başlıyor 2021? İşte detaylar...

SÜPER LİG İKİNCİ DEVRE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ligde ikinci devre 29 Ocak 2021'de oynanacak 22. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 16 Mayıs'ta tamamlanacak.

Süper Lig'de bu sezon 9 haftanın karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun planlamasına göre ligde 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içinde yapılacak.

Onur Çelik
Spor Editörü
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