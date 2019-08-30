Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 - Galatasaray: 3 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 8 kişi kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'u 90+8'de bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

49. dakikada Mensah'ın ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan döndü. Topu tekrar önünde bulan Mensah rakiplerini geçerek önünü boşalttı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mensah şutunu çıkardı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada Feghouli'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Belhanda'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung'ta kaldı.

60. dakikada Feghuili'nin şutunda top kaleci Lung'tan döndü, dönen topu takip eden Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından pozisyon gol değeri kazanmadı.

65. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortada Abdennour ile Babel topa yükseldi. Pozisyon bitiminde VAR'a giden hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Abdennour'un topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Topun gerisine gelen Belhanda, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımının beraberlik golünü kaydetti. Pozisyon sonrası Abdennour ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 1-1

74. dakikada İstikbal Mobiluya Kayserisporlu oyuncu Henrique, rakibi Mariano'ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

87. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Babel'in şutunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 1-2

89. dakikada Emre Mor, rakibine yaptığı hareketin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

90. dakikada Bilal'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

90+4. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Luyindama müsait pozisyondaki kafa vuruşunda topu yandan auta gönderdi.

90+8. dakikada Feghouli'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topu kontrol eden Adem, düzgün vuruşla takımını tekrar öne geçiren golü kaydetti. 2-3

Stat: Kadir Has

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Samet Çavuş xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Adebayor xx (Bilal dk. 85 ?), Abdennour x, Poulain x, Umut xx, Henrique x, Lopes x, Djedje x (Mert dk. 70 x), Yasir x, Rienstra xx, Mensah xx

Yedekler: Hakan, İsmail, Hasan, Atilla, Nurettin, Madiba, Zya, Tavares

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray: Muslera xx, Belhanda x, Babel xx, Ömer x, Mariano x (Linnes dk. 85 ?), Luyindama xx, Marcao x, Nagatomo x (Adem dk. 80 xx), Feghouli xx, Diagne x (Emre Mor dk. 46 x), N'zonzi x

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Donk, Yunus, Jimmy Durmaz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Henrique (dk. 38) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Belhanda (dk. 65 pen.), Babel (dk. 87), Adem (dk. 90+8) (Galatasaray)

Kırmızı Kartlar: Abdennour (dk. 65), Henrique (dk. 74), Umut (dk. 90) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Emre Mor (dk. 89) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Djedje, Adebayor, Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor), Belhanda, Mariano, Ömer, Marcao, (Galatasaray)

Kaynak: İHA