Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Galatasaray: 3 (İlk yarı)

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada savunmanın arkasına sarkan Feghouli, kaleciyi geçin son çizgiye indi ve çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top filelere gitti. 0-1

16. dakikada sol kanatta topla buluşan Ndongala, ceza sahası içine ortasını yaptı. Thiam savunmadan önce kafa vuruşunu yaparken top az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde Lemina'dan seken topa arka direkte Emre Akbaba röveşatayla vuruşunu yaptı ancak top Hadergjonaj'ın eline çarpıp dışarı çıktı. Bu pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem Büyük, yerden köşeye gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0

29. dakikada atılan uzun topa hareketlenen Linnes, Ömer Bayram'la verkaç yapıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun şutunda top yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Mairano'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada müsait pozisyondaki Adem Büyük kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

41. dakikada Mariano sağdan ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın arkasında topla buluşan Adem Büyük, 2 rakibinden sıyrılıp yerden vurdu ve topu filelere gönderdi. 0-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Kasımpaşa: Fatih x, Hadergjonaj x, Mariah x, Brecka x, Haddadi x, Tirpan x, Aytaç x, Quaresma x, Ndongala x, Tarkan x, Thiam x

Yedekler: Ramazan, Berk, Doğucan, Yusuf, İlhan, Gohou, Fernandes, Ahmet Hakan, Furkan, Anıl

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao xxx, Donk xxx, Sarracchi ? (Linnes dk. 4 xxx), Seri xxx, Lemina xxx, Feghouli xx, Emre Akbaba xxx, Ömer Bayram xxx, Adem Büyük xx

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Andone, Sekidika, Emin, Taylan, Onyekuru

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Feghouli (dk. 7), Adem Büyük (dk. 22 pen. ve dk. 41) (Galatasaray)

Sarı kart: Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Kaynak: İHA