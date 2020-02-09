Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

50. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Quaresma ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Brecka gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

60. dakikada Hadergjonaj sağdan son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Thiam kafayı vurdu ancak top kaleye paralel gitti.

62. dakikada Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Adem Büyük ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak kaleci Fatih topu kornere gönderdi.

68. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Onyekuru kalecinin üzerinden aşırttı ancak son anda Meriah çizgi üzerinden topu uzaklaştırdı.

77. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Aytaç ceza sahası dışından şutunu çekti ancak Muslera gole izin vermedi.

77. dakikada savunmanın arkasına sarkan Linnes karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak Fatih geçit vermedi. Dönen topu Feghouli tamamladı, bu kez de savunma araya girip tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada savunmanın arkasına atılan derin pasta topla buluşan Onyekuru ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ancak Fatih'in müdahale ettiği top direğin dibinden kornere çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Kasımpaşa: Fatih x, Hadergjonaj x, Mariah x, Brecka x, Haddadi x, Tirpan x, Aytaç x, Quaresma x (İlhan dk. 59 x), Ndongala x (Anıl dk. 65 x), Tarkan x (Gohou dk. 80 ?), Thiam x

Yedekler: Ramazan, Berk, Doğucan, Yusuf, Fernandes, Ahmet Hakan, Furkan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Marcao xxx, Donk xxx, Sarracchi ? (Linnes dk. 4 xxx), Seri xxx (Selçuk dk. 80 ?), Lemina xxx, Feghouli xxx, Emre Akbaba xxx (Onyekuru dk. 65 xx), Ömer Bayram xxx, Adem Büyük xxx

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Andone, Sekidika, Emin, Taylan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Meriah (dk. 7 k.k.), Adem Büyük (dk. 22 ve 41) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Hadergjonaj, Brecka (Kasımpaşa)

Kaynak: İHA