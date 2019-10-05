Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Konyaspor: 3 (İlk yarı)
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, Konyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamladı.
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, Konyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic'in pasında Ömer Ali'nin şutu üstten auta çıktı.
17. dakikada Pavelka'nın rakibinden sıyrılarak ceza alanı içine gönderdiği topta Hajradinovic'in vuruşunu kaleci Serkan diz müdahalesiyle kurtardı.
20. dakikada Milosevic'in şutu kaleci Fatih'ten döndü. Dönen topu kontrol eden Ömer Ali meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
28. dakikada Khalili'in kullandığı serbest vuruşta topu Serkan yumruklamak istedi. Konyaspor savunmasına çarpıp karambole dönüşen pozisyonda Serkan ikinci kez topu kontrol etti.
35. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Karem Hafes'in ortasında Thiam'ın vuruşu kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topu İlhan Depe tamamlamak istedi ancak Serkan gole izin vermedi.
44. dakikada Alper Uludağ'ın ortasına Veysel Sarı elle müdahale edince, Serkan Tokat penaltı kararı verdi.
44. dakikada beyaz noktaya gelen Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
45+1. dakikada Milosevic'in şutunda savunmadan dönen topu Miya tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu. 0-3
45+3. dakikada İlhan ortasında topu kaleci Serkan elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Veysel meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-3
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Satman xx, Mustafa Sönmez xx
Kasımpaşa: Fatih xx, Pavelka xx (Fernandes dk. 42 ?), Veysel x, Ben Youssef x, Karim Hafes x, Khalili x, Aytaç x, Mame Thiam x, İlhan Depe x, Hajradinovic x, Mustafa Pektemek x
Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Yusuf Erdoğan, Heintz, Quaresma, Veigneau, Çağatay, Özgür Çek, Azad Toptik
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Anicic xx, Alper Uludağ xx, Jevtovic xx, Jonsson xx (Volkan dk. 40 ?), Shengelia xx, Ömer Ali xxx, Miloseviç xxx, Miya x
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Mücahit, Bajic, Hadziahmetovic, Ali Yaşar, Ferhat, Erdon Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Veysel (dk. 45+3) (Kasımpaşa), Ömer Ali (dk. 20), Jevtovic (dk. 45 pen.), Miya (dk. 45+1) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Hafes (Kasımpaşa), Jonsson, Skubic (Konyaspor)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT