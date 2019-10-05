Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Konyaspor: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadele, Konyaspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada gelişen Konyaspor kontratağında Mina'nın pasında ceza alanı içine giren Shengelia'nın şutunu Fatih kornere çeldi.

58. dakikada Shengelia'nın pasında savunma arkasında topla buluşan Ömer Ali'nin şutunu kaleci Fatih çeldi.

59. dakikada Veysel Sarı'nın Shengelia'yı ceza alanı içinde düşürmesiyle Konyaspor ikinci kez penaltı kazandı.

61. dakikada beyaz noktaya gelen Jevtovic'in vuruşunu kaleci Fatih kurtardı. Ancak Fatih, çizgi ihlali yaptığı için penaltı tekrar edildi.

63. dakikada topun başına bu kez Miya geçti ve topu filelerle buluşturdu. 1-4

75. dakikada Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Serkan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

77. dakikda Miya'nın pasını Milosevic'e çıkardı. Milosevi'in ceza alanı içindeki pasını alan Hadziahmetovic'in şutunu kaleci Fatih çeldi. Dönen topun tekrar sahibi olan Hadziahmetovic'in ikinci şut girişimi üstten auta çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Satman xx, Mustafa Sönmez xx

Kasımpaşa: Fatih x, Pavelka xx (Fernandes dk. 42 x), Veysel x, Ben Youssef x, Karim Hafes xx, Khalili x, Aytaç x, Mame Thiam x, İlhan Depe x (Quaresma dk. 64 x), Hajradinovic xx, Mustafa Pektemek x (Yusuf Erdoğan dk. 79 ?)

Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Heintz, Veigneau, Çağatay, Özgür Çek, Azad Toptik

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xxx, Ali Turan xxx, Anicic xx, Alper Uludağ xxx, Jevtovic xx, Jonsson xxx (Volkan dk. 40 xx), Shengelia xxx (Hadziahmetovic dk. 73 x), Ömer Ali xxx (Erdon Daci dk. 88 ?), Milosevic xxx, Miya xxx

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Mücahit, Bajic, Ali Yaşar, Ferhat

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Veysel (dk. 45+3) (Kasımpaşa), Ömer Ali (dk. 20), Jevtovic (dk. 45 pen.), Miya (dk. 45+1 ve 63 pen.) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Hafes, Veysel, Fatih, Fernandes, Quaresma, Kemal Özdeş (Teknik Direktör) (Kasımpaşa), Jonsson, Skubic, Milosevic, Alper (Konyaspor)

Kaynak: İHA