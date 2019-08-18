Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
20. dakikada Novak'ın presi sonucunda topu kazanan Sörloth'ün penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş sağdan auta çıktı.
21. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Khalili orta alada alıp ilerlediği topla Yusuf'u gördü. Yusuf'un sert şutu az farkla auta çıktı.
32. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Uğurcan sektirdi ancak dönen pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.
34. dakikada Abdülkadir'in Khalile'den aldığı topu bekletmeden Sörloth'e aktardı. Sörloth, sağ çaprazdan ceza sahası içinde yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
38. dakikada sağ taraftan Ben Youssef'in ortasına iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda çeldi.
40. dakikada korneri paslaşarak kullanan Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın ortasına Aytaç, ceza alanı içinde vole çekerek vurdu. Obi Mikel'e çarparak kaleye giden top filelerle buluştu. 1-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Fernandes xx, Ben Youssef x, Karim Hafez xx, Hajradinovic xx, Aytaç xx, Yusuf Erdoğan xx, Khalili xx, Koita xx, Mame Thiam x
Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Tobias Heintz, Mustafa Pektemek, İlhan Depe, Veigneau, Onur, Furkan, Özgür, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Fernandes xx, Campi xx, Novak xx, Obi Mikel xx, Sosa xxx, Yusuf Sarı xx, Nwakame xx, Abdülkadirxx, Sörloth xx
Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Avdijaj, Ekuban, Doğan, Fırtacan, Ahmet, Abdülkadir Parmak
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Aytaç Kara (dk. 40) (Kasımpaşa), Sörloth (dk. 34) (Trabzonspor)
Sarı kart: Hajradinovic (Kasımpaşa)
Kaynak: İHA
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