Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Gaziantep FK: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep'i konuk etti. Mücadele konuk ekip Gaziantep'in 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta savunma arkasında Veysel Sarı'nın kafa vuruşu az fakla auta çıktı.

57. dakikada İlhan Depe'nin pasını ceza alanı içinde alan Quaresma, rakibinden dönerek sıyrıldı ve ardından yaptığı düzgün vuruşla farklı 2'ye indiren golü kaydetti. 2-4

71. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Popov rakibi Jefferson'dan sıyrılmaya çalışırken bu oyuncun elle müdahalesine hakem beyaz noktayı gösterdi.

73. dakikada topun başına gelen Quaresma'nın vuruşunun kaleci Günay kurtardı ancak beyaz çizgi ihlali nedeniyle penaltı tekrarlandı. Bu pozisyona çizgiyi ihlal eden Günay sarı kartla cezalandırıldı.

75. dakikada yine topun başına gelen Quaresma'nın şutunu Günay yine kurtardı

80. dakikada Popov'un kafayla dolduğu topa Veysel dokundu ve top Thiam'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı düzgün vuruşta top filelerle buluştu. 3-4

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Veysel xx, Fernandes xx, Özgür xx, Khalili x, Aytaç xx, Quaresma xx, Heintz x (Thiam dk. 61 x), Mustafa Pektemek x (İlhan Depe dk. 42 x), Koita xx

Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Karim Hafes, Veigneau, Çağtay, Furkan, Azad

Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

Gaziantep FK: Günay xxx, Oğuz xx, Kana Biyik xx, Djilobodji xxx, Tosca xx, Morais xx, Diarra xx (Twumasi dk. 72 x), Jefferson xx, Güray xxx, Kenan xxx (Pawlowski dk. 82 ?), Kayode xxx (Muhammet Demir dk. 88 ?)

Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Olkowski, Hasan, Ali Ateş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Veysel Sarı (dk. 10), Quaresma (dk. 57), Thiam (dk. 80) (Kasımpaşa), Kayode (dk. 6 ve 44 pen.), Kenan (dk. 21), Djilobodji (dk. 33) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Fatih, Aytaç, Khalili, İlhan, Sarp Yiğit (Antrenör) (Kasımpaşa), Diarra, Günay, Sumudica (TD)(Gaziantep)

Kaynak: İHA