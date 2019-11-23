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  3. Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali'nin pasında topu alan Milosevic'in şutu ağlarla buluştu fakat VAR'a giden hakem Fırat Aydınus, pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti.

13. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Diaby'nin açtığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in şutuyla ceza sahası içinde topla buluşan Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ancic xx, Diagne xx, Ferhat xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Ömer Ali Şahiner xx, Milosevic xx, Miya xx, Bajic xx

Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Ali, Savaş, Volkan, Selim, Amir, Daci, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Ruiz xx, Rebocho xx, Atiba xx, Elneny xx, Adem Ljajic xx, Diaby xx, Caner Erkin xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Lens, Necip, Oğuzhan, Boyd, Umut, N'Koudou, Güven

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kaynak: İHA

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