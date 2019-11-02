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  3. Süper Lig: Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada orta alandan gelişen Gençlerbirliği atağında, topla buluşan Candeias'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

21. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası içinde oluşan karambolde Milosevic'in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

32. dakikada Milosevic'in pasıyla topla buluşan Shengelia'nın ceza sahasının hemen dışından şutu, kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

37. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Ertaç'ın hatasında topu kapan Skubic'in pasında Miya, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, İlker Takpak xx, Abdullah Bora Özkara xx

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Anicic xx, Alper xx, Jevtovic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Milosevic xxx, Shengelia xxx, Miya xxx

Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Diagne, Selim, Mücahit Can, Bajic, Amir, Ali Çamdalı, Ferhat, Daci

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gençlerbirliği: Ertaç x, Erdem xx, Zargo xx, Ramos xx, Polomat x, Ayite xx, Berat xx, Candeias xxx, Sessegnon xx, Stancu xx, Giovanni xx

Yedekler: Abdoulaye Diallo, Ahmet, Halil İbrahim, Bjarsmyr, Yasin, Nadir, Sefa, Rahmetullah, Seuntjents, Sadio Diallo,

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Miya (dk. 37) (Konyaspor)

Sarı kart: Polomat (Gençlerbirliği)

Kaynak: İHA

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