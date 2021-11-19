Süper Lig: Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linki

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı 21 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı izlemek için Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 2'yi izlemek için Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 2 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Konyaspor - Çaykur Rizespor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Alper Çetin görev alacak.