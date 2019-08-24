Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. hafta mücadelesinde Başakşehir, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 mağlup kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda Vedat ve Dirar'ın golleriyle 2-1 kazanarak puanını 6'ya yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu kapan Azubuike, uzak köşedeki Visca'ya ortaladı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

61. dakikada Arda Turan'ın ara pası sonrasında savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Altay'la karşı karşıya kalan Visca, çok net pozisyonda Altay'ı geçemedi. Genç kaleci 2 hamlede topa sahip oldu.

64. dakikada kazanılan korner atışını soldan Emre Belözoğlu kullandı. Penaltı noktası üzerinde Ozan Tufan kafayı vurdu ancak kaleci Mert topu kontrol etti.

74. dakikada Furkan'ın soldan ortasında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Mossoro'da kaldı. Bu futbolcunun pasında Visca topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada Tolga Ciğerci sağdan uzun bir pas gönderdi. Savunmanın arkasına sarkan Vedat Muriqi bekletmeden vurdu ve eşitliği getiren isim oldu. 1-1

79. dakikada Visca'nın sağdan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Mossoro yerden vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

81. dakikada 2 rakibinden sıyrılan Visca ceza sahasına yerden ortaladı. Savunmadan önce Furkan şutunu çekti ancak top direğin dibinden dışarı gitti.

83. dakikada Emre'nin kullandığı korner atışında kaleci Mert topu yumrukladı ancak meşin yuvarlak kısa düştü. Zajc bekletmeden vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi'nin sağdan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Dirar kafayı vurdu ve Fenerbahçe'yi öne geçiren isim oldu. 1-2

Stat: 3. İstanbul

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

M.Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Vieira xx, Chedjou xx, Aziz Behich xx, Azubuike xxx, Mossoro xx, Visca xxx, Arda Turan xx (Furkan dk. 66 xxx), Elia x (Kerim Frei dk. 29 xx), Crivelli xxx (Guldbrandsen dk. 78 x)

Yedekler: Volkan, Demba Ba, Soner, Ponck, Uğur Uçar, Robinho, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Altay xxx, Ozan xxx, Jailson xx, Zanka xx, Dirar xxx, Emre xxx, Tolga Ciğerci xx (Alper dk. 90+1 ?), Deniz x (Zajc dk. 73 xx), Kruse xx, Rodrigues x (Ferdi dk. 55 xx), Vedat xxx

Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Sadık, Allahyar, Murat Sağlam, Abdulcebrail

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Crivelli (dk. 32) (M.Başakşehir), Vedat (dk. 77), Dirar (dk. 90+3) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Okan Buruk (Teknik direktör) (M.Başakşehir)

Kaynak: İHA