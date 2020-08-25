Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürürken futbol maçlarının seyircili mi seyircisiz mi oynanacağı merak konusu oldu. TFF, Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda flaş bir karar alarak maçların Ekim ayından itibaren yüzde 30 kapasite ile seyirci oynanmasına karar verdi. Bu kapsamda son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Süper Lig maçları seyircili oynanacak mı? Süper ligde maçlar seyircili mi, seyircisiz mi oynanacak? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

SÜPER LİG MAÇLARI SEYİRCİLİ OYNANACAK MI?

TFF Yönetim Kurulu Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda maçların seyircili oynanmasına karar verdi. Ekim ayından itibaren oynanacak olan maçlar yüzde 30 kapasite ile seyircili olarak oynanacak. Salgının durumuna göre bu kararın değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

SÜPER LİG'DE MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ, SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

TFF, Süper Lig maçlarının seyircili oynanmasına karar verdi. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.

Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır.

Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir."

Bu kapsamda maçlar yüzde 30 taraftarla koronavirüs salgını tedbirlerine uyularak oynanacak.