Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

13. dakikada sol kanattan İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

17. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Caiçara'nın son çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Crivelli'nin dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37. dakikada sol kanattan Aleksic'in serbest vuruşta içeri yaptığı ortada ön direkte Demba Ba kafa vuruşunu yaptı. Ba'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kemal Yılmaz xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Ponck xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, İrfan Can xx, Visca xx, Aleksic xx, Crivelli xx, Demba Ba xx

Yedekler: Volkan, Guldbrandsen, Elia, Muhammet Arslantaş, Mahmut, Aziz, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Robinho, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Denizlispor: Tolgahan xx, Zeki xx, Oğuz Yılmaz xx, Bergdich xx, Sackey xx, Recep Niyaz xx, Murawski xx, Sacko xx, Aissati xx, Rodallega xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Mbamba, Sedat Şahintürk, Estupinan, Onazi, Alihan Kalkan, Özgür Çek, Olcay

Teknik Sorumlu: Levent Kartop

Sarı kartlar: Clichy, Ponck (Medipol Başakşehir), Bergdich (Denizlispor)

Kaynak: İHA