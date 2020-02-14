Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ tarafa atılan topla buluşan Demba Ba'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

56. dakikada ceza sahasında topla buluşan Burak meşin yuvarlağı Elneny'e indirdi. Elneny'nin gelişine yaptığı vuruşta Mert topu kornere çeldi.

65. dakikada Clichy'nin sol taraftan ceza sahasına yerden verdiği pasta topla buluşan Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Burak meşin yuvarlağı Diaby'e bıraktı. Diaby'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'ten oyun alanına döndü.

71. dakikada Elneny'nin pasında topla buluşan Burak'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.

75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Lens'in sert şutunu Mert kornere çeldi.

79. dakikada Caiçara'nın sağ taraftan açtığı ortayı Demba Ba kafayla Visca'ya indirdi. Visca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Karius iki hamlede kontrol etti.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Süleyman Özay xx

Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan xx (Berkay dk. 83 ?), Mahmut xx, Visca xx (Ponck dk. 90+2 ?), Demba Ba xx, Elia xx (Azubuike dk. 72 xx), Crivelli xx

Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Uğur, Gökhan, Aleksic

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş: Karius xx, Lens xx, Vida xx, Ruiz xx, Caner xx, Atiba xx, Elneny xx, Diaby xx (Ljajic dk. 69 xx), Boateng xx, N'Koudou xx (Boyd dk. 74 xx), Burak xx (Umut Nayir dk. 81 ?)

Yedekler: Utku, Roco, Güven, Erdoğan, Necip, Rıdvan, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Demba Ba (dk. 50) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Boateng, Lens, Boyd (Beşiktaş), Crivelli, Epureanu (Başakşehir)

Kaynak: İHA