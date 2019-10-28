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  3. Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor'u ağırladı.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor'u ağırladı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sörloth'un kafa vuruşunda Skrtel topa elle müdahale etti. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

61. dakikada topun başına geçen Sturridge penaltıyı gole çevirdi. 0-1

65. dakikada ceza sahasına uzun atılan topla buluşan Crivelli'ye kaleci Uğurcan Çakır'ın yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada topun başına geçen Visca penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-1

71. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caiçara'nın sert şutunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.

78. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı. Savunmadan gelen topa gelişine vuran Robinho'nun şutunu kaleci Uğurcan kurtardı. Dönen topa Skrtel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+6. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Stat: İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Azubuike xx, Mahmut xx (Mehmet dk. 85 ?), Visca xxxx, İrfan xxx, Gulbrandsen x (Robinho dk. 64 xx), Crivelli xxx

Yedekler: Volkan, Elia, Demba Ba, Aziz, Ponck, Uğur, Berkay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Novak xx, Doğan x (Avdijaj dk. 83 ?), Sosa xx, K. Ahmet xx (Ahmet Canbaz dk. 83 ?), Nwakaeme xxx, Sturridge xx (Yusuf dk. 75 x), Sörloth xx

Yedekler: ErcIe, Ivanildo, Campi, Fıratcan, Abdürrahim

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Sturridge (dk. 61 pen.), Sörloth (dk. 90 +6) (Trabzonspor), Visca (dk. 67 pen.), Skrtel (dk. 78) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Uğurcan, Mwakaeme, Yusuf (Trabzonspor), Skrtel, Mahmut (Başakşehir)

Kaynak: İHA

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