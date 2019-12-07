Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Maçta ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Napoleoni'nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda top kaleci Korcan'dan döndü. Dönen topu tekrar karşılayan Halil ağlarla buluşturdu. 0-1
5. dakikada Hector Canteros'un pasıyla ceza sahasına giren İlhan Parlak'ın şutu yandan auta çıktı.
15. dakikada Kitsou'nun ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşu az farkla auta gitti.
31. dakikada Hector Canteros'un şutunda savunmaya çarpan topla buluşan Sedat Ağçay'ın vuruşunda tekrar savunman dönen topu önünde bulan İlhan Parlak, ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Esat Sancaktar x
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Stelios Kitsiou xx, Michal Pazdan xx, Ante Kulusic xx, Tiago Pinto xxx, Sedat Ağçay xx, Wilfred Moke xx, Aydın Karabulut xx, Hector Canteros xx, İlhan Parlak xxx, Dever Orgill xx
Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Cebrail Karayel, Yalçın Ayhan, Alper Önal, Ender Aygören, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Hasan Kaya, Ricardo Faty
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Alpaslan Öztürk xx, Berkan Emir xx, Soner Aydoğdu xx, Castro xx, Halil Akbunar xxx, Napoleoni xx, Serdar Gürler xxx, Jerome xx
Yedekler: Göktuğ Bakırtaş, Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Reis, Borges, Yalçın Kayan, Mossoro, Deniz Kaddah, Yasin Öztekin, Murat Paluli
Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan
Goller: Halil Akbunar (dk. 1) (Göztepe), İlhan Parlak (dk. 31) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Alpaslan Öztürk (Göztepe)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT