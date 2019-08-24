Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Umut Bulut, ceza sahasının dışından sert bir şut çekti. Savunmaya çarpan top, kaleciyi kontrpiyede bıraktı ve MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'ın bakışları arasında kalenin sağ tarafından kornere çıktı.

58. dakikada Canteros'un uzak direğe ortasında topa iyi yükselen Orgill'in kafa vuruşunda top kaleci Lung'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

65. dakikada Kayserispor'da savunmanın yaptığı pas hatasında topla buluşan Orgill'in ceza sahası içi sol çaprazından şutu yandan auta gitti.

90+3. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada ceza sahası içinde Umut Bulut, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan xx, İlker Takpak xx, İbrahim Bozbey xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Mehmet Sak x (Pinto dk. 46 xx), Moke xx, Sedat Akçay xx (Faty dk. 66 xx), Aydın Karabulut xx (Hasan Kaya dk. 85 ?), Canteros xx, İlhan Parlak xx, Orgill xx

Yedekler: Furkan Bekleviç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Ender Aygören, Cebrail Karayel, Oğuzhan Orhan, Sadaev

Sportif Direktör: Adnan Erkan

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Abdennour xx, Poulain xx, Lopes xx, Atila Turan xx (Yasir Subaşı dk. 65 xx), Ziya Alkurt xx (Nurettin Korkmaz dk. 84 ?), Djedje xx, Rienstra xx, Mensah xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 75 xx), Henrique xx, Umut Bulut xx

Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Emre Demir, Aksel Aktaş, Mert Kula, Uzodimma

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Orgill (dk. 58) (MKE Ankaragücü), Umut Bulut (dk. 90+3) (İM Kayserispor)

Sarı kartlar: Aydın Karabulut, Orgill, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Kaynak: İHA