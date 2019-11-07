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  3. Süper Lig oyuncusu trafik kazası geçirdi!

Süper Lig oyuncusu trafik kazası geçirdi!

Çaykur Rizespor'un futbolcusu Dimitris Chatziisaias trafik kazası geçirdi. Dimitris Chatziisaias'ın eşinin de içinde bulunduğu araç motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı.

Süper Lig oyuncusu trafik kazası geçirdi! 114

Trafik kazası, Rize merkezde akşam saatlerinde meydana geldi. 