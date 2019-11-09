Süper Lig puan durumu | 11. hafta puan durumu

Büyük takımlardaki lig heyecanı tam gaz devam ediyor. İşte Süper Lig puan durumu ve 11. hafta puan durumu

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Avrupa'dan hüsranla dönen Galatasaray, yarın akşam son haftaların formda ekibi Gaziantep FK'ya konuk olacak. Pazar günü ise zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynanacak. Trabzonspor, Alanyaspor'u, Başakşehir, Ankaragücü'nü, Beşiktaş ise Denizlispor'u ağırlayacak.

Süper Lig puan durumu

8 Kasım Cuma

20.30 Fenerbahçe 3 - 2 Kasımpaşa

9 Kasım Cumartesi

15.00 Gençlerbirliği - Kayserispor

17.30 Sivasspor - Konyaspor

17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

20.00 Gaziantep FK - Galatasaray

10 Kasım Pazar

14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor

16.30 Trabzonspor - Alanyaspor

19.00 Başakşehir - Ankaragücü

19.00 Beşiktaş - Denizlispor

11. hafta puan durumu

1. FENERBAHÇE 20 puan

2. AYTEMİZ ALANYASPOR 19 puan (1 maçı eksik)

3. DEMİR GRUP SİVASSPOR 18 puan (1 maçı eksik)

4. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 17 (1 maçı eksik)

5. TRABZONSPOR 16 puan (1 maçı eksik)

6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16 puan (1 maçı eksik)

7. GALATASARAY 16 puan (1 maçı eksik)

8. BEŞİKTAŞ 15 puan (1 maçı eksik)

9. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 13 puan (1 maçı eksik)

10. GÖZTEPE 12 puan (1 maçı eksik)

11. KASIMPAŞA 12 puan

12. GAZİANTEP FK 12 (1 maçı eksik)

13. YUKATEL DENİZLİSPOR 11 puan (1 maçı eksik)

14. ANTALYASPOR 11 puan (1 maçı eksik)

15. ÇAYKUR RİZESPOR 11 puan (1 maçı eksik)

16. MKE ANKARAGÜCÜ 9 puan (1 maçı eksik)

17. GENÇLERBİRLİĞİ 7 puan (1 maçı eksik)

18. KAYSERİSPOR 7 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 12. hafta fikstürü

Galatasaray - Başakşehir

Denizlispor - Çaykur Rizespor

Ankaragücü - Trabzonspor

Konyaspor - Beşiktaş

Kayserispor - Sivasspor

Kasımpaşa - Gençlerbirliği

Alanyaspor - Göztepe

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

Antalyaspor - Gaziantep FK