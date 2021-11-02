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Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi! Trabzonspor zirvede tek kaldı!

Süper Lig'de oynanan 11. hafta karşılaşmalarının ardından şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Bu kapsamda rakipleriyle arasındaki puan farkını açan Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki en favori takım olarak gösterildi.

Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi! Trabzonspor zirvede tek kaldı!

Süper Lig'de her hafta oynana karşılaşmaların sonucuna ve lig sıralamasına göre şampiyonluk oranları yeniden belirleniyor. 11. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte oranlara güncelleme geldi. Buna göre geçtiğimiz hafta Trabzonspor ve Beşiktaş favori gösterilirken, siyah beyazlı ekibin mağlup olması sonucunda Karadeniz ekibi zirveden tek kaldı. Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 2.45 olarak belirlendi. 

İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları:

Trabzonspor: 2.45

Beşiktaş: 3.30

Fenerbahçe: 3.40

Galatasaray: 5.00

Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi! Trabzonspor zirvede tek kaldı!

Geçtiğimiz haftanın şampiyonluk oranları:

Beşiktaş: 2.85

Trabzonspor: 2.85

Fenerbahçe: 3.20

Galatasaray: 5.50

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