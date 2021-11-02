Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi! Trabzonspor zirvede tek kaldı!

Süper Lig'de her hafta oynana karşılaşmaların sonucuna ve lig sıralamasına göre şampiyonluk oranları yeniden belirleniyor. 11. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte oranlara güncelleme geldi. Buna göre geçtiğimiz hafta Trabzonspor ve Beşiktaş favori gösterilirken, siyah beyazlı ekibin mağlup olması sonucunda Karadeniz ekibi zirveden tek kaldı. Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 2.45 olarak belirlendi.

İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları:

Trabzonspor: 2.45

Beşiktaş: 3.30

Fenerbahçe: 3.40

Galatasaray: 5.00

Geçtiğimiz haftanın şampiyonluk oranları:

Beşiktaş: 2.85

Trabzonspor: 2.85

Fenerbahçe: 3.20

Galatasaray: 5.50