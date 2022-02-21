Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı 2021-2022? Avrupa Ligi katılım koşulları neler, hangi takımlar katılacak?

Spor Toto Süper Lig'de yavaş yavaş ligin sonu yaklaşırken Şampiyonlar Ligi düşünülmeye başlandı. Takımlar için oldukça yüksek gelir ve prestij sağlayan devler ligi için Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı 2021-2022? Sorusu gündemde. Takımların getirdiği ülke puanlarının büyük önem taşıdığı UEFA sıralaması Avrupa Ligi'ne katılacakların belirlenmesini sağlıyor. Peki Avrupa Ligi katılım koşulları neler, hangi takımlar katılacak? İşte cevaplar...

SÜPER LİG ŞAMPİYONU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILACAK MI 2021-2022?

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar UEFA'nın ülke puanı sıralamasına göre belirleniyor. Bu sıralamaya göre ilk 11 ülkeden devler ligine direkt olarak katılım sağlayan takımlar oluyor. Ne kadar üst sırada bulunulursa o kadar daha fazla takımın yollandığı Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye, 2020-2021 yılını ilk 11 takım içerisinde tamamlayamadı. Bu durumda bir sonraki sezon olan 2021-2022 yılında Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan takım yollama hakkını da kaybetti. Yani bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak takım Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme maçlarını geçmek zorunda olacak..

AVRUPA LİGİ KATILIM KOŞULLARI NELER?

Avrupa Ligi'ne katılım sağlayabilmek için UEFA'nın belirlediği kriter çerçevesinde sıralamaya girmek gerekiyor. Hem kulüp hem de ülke bazında sıralamaların belirlenmesi sonucu hangi takımın hangi arenada oynayacağı ortaya çıkıyor.

UEFA tarafından Avrupa'da 3 ayrı organizasyon düzenleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin her birine ayrı ayrı takım yollayan Türkiye, sıralamalarda geri düşmesinin ardından yolladığı takım sayılarında azalmaya gitmek zorunda kalacak.

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkını 11. sıradan düşerek kaybeden Türkiye, ilk 15 içerisinde yer alamazsa Avrupa'ya 5 yerine 4 takım yollayacak. İlk 15'e girilmemesi durumunda Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne 2 yerine 1, UEFA Avrupa Ligi'ne 1 yerine 0 ve Konferans Ligi'ne 2 yerine 3 takım katılacak.

Güncel durumda Süper Lig Şampiyonu ve ikincisi Şampiyonlar Ligi Elemesi, 3. takım UEFA Avrupa Ligi ve 4. ve 5. takım ise Konferans Ligi mücadelesi verecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

21 Şubat 2021 tarihiyle güncel UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde: