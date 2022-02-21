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Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı 2021-2022? Avrupa Ligi katılım koşulları neler, hangi takımlar katılacak?

Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerinin değişmesinin ardından 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı? Sorusu gündeme geldi. Alt sırada kalan ülkeler, Avrupa'ya daha az takım gönderiyor. Peki Avrupa Ligi katılım koşulları neler, hangi takımlar katılacak? İşte cevaplar...

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı 2021-2022? Avrupa Ligi katılım koşulları neler, hangi takımlar katılacak?

Spor Toto Süper Lig'de yavaş yavaş ligin sonu yaklaşırken Şampiyonlar Ligi düşünülmeye başlandı. Takımlar için oldukça yüksek gelir ve prestij sağlayan devler ligi için Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı 2021-2022? Sorusu gündemde. Takımların getirdiği ülke puanlarının büyük önem taşıdığı UEFA sıralaması Avrupa Ligi'ne katılacakların belirlenmesini sağlıyor. Peki Avrupa Ligi katılım koşulları neler, hangi takımlar katılacak? İşte cevaplar...

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı 2021-2022? Avrupa Ligi katılım koşulları neler, hangi takımlar katılacak?

SÜPER LİG ŞAMPİYONU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILACAK MI 2021-2022?

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar UEFA'nın ülke puanı sıralamasına göre belirleniyor. Bu sıralamaya göre ilk 11 ülkeden devler ligine direkt olarak katılım sağlayan takımlar oluyor. Ne kadar üst sırada bulunulursa o kadar daha fazla takımın yollandığı Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye, 2020-2021 yılını ilk 11 takım içerisinde tamamlayamadı. Bu durumda bir sonraki sezon olan 2021-2022 yılında Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan takım yollama hakkını da kaybetti. Yani bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak takım Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme maçlarını geçmek zorunda olacak..

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı 2021-2022? Avrupa Ligi katılım koşulları neler, hangi takımlar katılacak?

AVRUPA LİGİ KATILIM KOŞULLARI NELER?

Avrupa Ligi'ne katılım sağlayabilmek için UEFA'nın belirlediği kriter çerçevesinde sıralamaya girmek gerekiyor. Hem kulüp hem de ülke bazında sıralamaların belirlenmesi sonucu hangi takımın hangi arenada oynayacağı ortaya çıkıyor.

UEFA tarafından Avrupa'da 3 ayrı organizasyon düzenleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin her birine ayrı ayrı takım yollayan Türkiye, sıralamalarda geri düşmesinin ardından yolladığı takım sayılarında azalmaya gitmek zorunda kalacak.

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkını 11. sıradan düşerek kaybeden Türkiye, ilk 15 içerisinde yer alamazsa Avrupa'ya 5 yerine 4 takım yollayacak. İlk 15'e girilmemesi durumunda Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne 2 yerine 1, UEFA Avrupa Ligi'ne 1 yerine 0 ve Konferans Ligi'ne 2 yerine 3 takım katılacak.

Güncel durumda Süper Lig Şampiyonu ve ikincisi Şampiyonlar Ligi Elemesi, 3. takım UEFA Avrupa Ligi ve 4. ve 5. takım ise Konferans Ligi mücadelesi verecek.

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı 2021-2022? Avrupa Ligi katılım koşulları neler, hangi takımlar katılacak?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

21 Şubat 2021 tarihiyle güncel UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde:

#Uyruk17/1818/1919/2020/2121/22Puanlar
1Ingiltere Ingiltere20.07122.64218.57124.35715.000100.641
2Ispanya Ispanya19.71419.57118.92819.50013.00090.713
3Italya Italya17.33312.64214.92816.28512.14273.330
4Almanya Almanya9.85715.21418.71415.21412.07171.070
5Fransa Fransa11.50010.58311.6667.91615.08356.748
6Portekiz Portekiz9.66610.90010.3009.6009.91650.382
7Hollanda Hollanda2.9008.6009.4009.20014.80044.900
8Avusturya Avusturya9.7506.2005.8006.70010.00038.450
9Iskocya Iskocya4.0006.7509.7508.5005.50034.500
10Rusya Rusya12.6007.5834.6664.3335.10034.282
11Sirbistan Sirbistan6.3756.0006.0005.5008.50032.375
12Ukrayna Ukrayna8.0005.6007.2006.8004.20031.800
13Belcika Belcika2.6007.8007.6006.0006.60030.600
14Isviçre Isviçre6.5003.9006.4005.1257.75029.675
15Danimarka Danimarka5.2504.8755.1254.1257.60026.975
16Türkiye Türkiye6.8005.5005.0003.1006.50026.900
17Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti5.5006.5002.5006.6005.70026.800
18Yunanistan Yunanistan5.1005.1004.9005.1006.50026.700
19Hırvatistan Hırvatistan5.1255.7504.3755.9005.50026.650
20Kibris Kibris7.0006.1255.1254.0004.12526.375
21Norvec Norvec4.0005.3753.7506.5005.87525.500
22Israil Israil5.6252.6252.3757.0006.50024.125
23Isveç Isveç5.3754.1255.7502.5005.12522.875
24Bulgaristan Bulgaristan4.0004.0004.1254.0003.37519.500
25Romanya Romanya2.9002.3755.8753.7502.25017.150

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı 2021-2022? Avrupa Ligi katılım koşulları neler, hangi takımlar katılacak?

Ramazan Sarı
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