Süper Lig şampiyonuna fırsat doğdu, Trabzonsporlular dikkatle takip ediyor! Rusya yerine Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in orduya emri ile Ukrayna'ya yönelik askeri harekatlara başlanmıştı. Bu karar tüm dünyada tepki çekerken NATO ve AB üyeleri de harekatı sert bir şekilde reddederek yaptırım uygulanacağını açıkladı. Spor dünyasından da yaptırıma uğrayacak Rusya'nın ilk olarak Şampiyonlar Ligi ve Formula 1'e ev sahipliği hakkını kaybetmedi bekleniyor. Sonrasında da Avrupa liglerine katılımdan men edilebilir.

SÜPER LİG ŞAMPİYONUNA FIRSAT DOĞACAK

UEFA tarafından alınacak Rus takımlarına men kararıyla birlikte Spor Toto Süper Lig'i bu sezon şampiyon olarak tamamlayacak takıma Şampiyonlar Ligi için doğrudan katılım hakkı doğabilir. UEFA, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile bugün yönetim kurulu toplantısı yapacağını ve alınacak kararların açıklanacağını duyurmuştu.

İHTİMALLERİN GERÇEKLEŞMESİ GEREKİYOR

Bu durumun yaşanması için bazı ihtimallerin de gerçekleşmesi gerekiyor. Süper Lig şampiyonu olacak takımın doğrudan katılım sağlayabilmesi için, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak takımların kendi liglerini de Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabilecek sıralamada bitirebilmeleri gerekiyor. Bu ihtimaller dahilinde sıralama yukarı kayacak ve Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.

TRABZONSPOR TARAFTARI HEYECANLI

Bu ihtimalle birlikte Trabzonspor taraftarı da meraklı bir bekleyişe girdi. 2011 yılında tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden bordo-mavili ekip, bu sezon süper lig şampiyonluğuna oldukça yakın. En yakın rakibiyle arasında 14 puan fark olan Trabzonspor UEFA'nın açıklayacağı kararı merakla bekliyor.

Bu haber bolgegundem.com sitesinin özel haberidir.