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  3. Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Fernando'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.

32. dakikada ceza yayı üzerinde Mert'in sert şutunda kaleci Serkan topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.

35. dakikada Mert'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx, Esat Sancaktar xxx

Sivasspor: Samassa xx, Marcello xx, Aaron xx, Caner xx, Ziya xx, Fatih xx, Hakan xx, Mert xx, Emre xx, Fernando xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Abdou, Armin, Volkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Konyaspor: Serkan xxx, Diagne , Jonsson xx, Ömer xx, Marko xx, Marin x, Amir xx, Levan xx, Miya xx, Ferhat xx, Skubic xx

Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Selim, Mücahit Can Akçay, Bajic, Milosevic, Ali Çamdalı, Daci

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İHA

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