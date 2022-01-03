Süper Lig takımlarına Afrika Kupası engeli! 21 futbolcu ülkesine gidecek!

Spor Toto Süper Lig'de devre arasının yavaş yavaş sona gelinmesinin ardından takımlar yeniden lig maratonuna odaklanmaya başladı. Yeni sezonda şampiyonluk yolunda hatanın telafisinin olmadığı sürece girilirken Afrika Uluslar Kupası ise bazı kulüplerin canını sıkacak. Turnuva nedeniyle bazı takımların önemli futbolcuları ülkesine dönmek zorunda kalırken lig maratonunda takımını eksik bırakacak.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE GİDEN YOK

Beşiktaş ve Fenerbahçe turnuvaya hiç futbolcu göndermezken, Galatasaray ve Trabzonspor'un kadrosundan ikişer futbolcu turnuvada mücadele edecek. Cimbom'da Mustafa Muhammed (Mısır) ve Sofiane Feghouli (Cezayir), fırtınada Jean Kouassi (Fildişi Sahili) ile Djaniny (Yeşil Burun Adaları) turnuvaya katılan isimler olacak. Spor Toto Süper Lig'den turnuvaya en çok futbolcu gönderen kulüp ise Munir (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas) ve Adama Traore (Mali) isimlerini gönderen Hatayspor olacak.

Süper Lig'de oynayan ve Afrika Uluslar Kupaso'nda mücadele edecek olan tüm oyuncuların listesi şu şekilde:

Galatasaray: Mustafa Muhammed (Mısır), Sofiane Feghouli (Cezayir)

Trabzonspor: Jean Kouassi (Fildişi Sahili), Djaniny (Yeşil Burun Adaları)

Atakaş Hatayspor: Munir (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas), Adama Traore (Mali)

Demir Grup Sivasspor: Max Gradel (Fildişi Sahili), Faycal Fajr (Fas)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Oussama Haddadi (Tunus), Benjamin Tetteh (Gana)

Aytemiz Alanyaspor: Famara Diedhiou (Senegal), Chidozie Awaziem (Nijerya)

GZT Giresunspor: Hamidou Traore (Mali), Souleymane Doukara (Moritanya)

Medipol Başakşehir: Carlos Ponck (Yeşil Burun Adaları)

Gaziantep FK: Steven Caulker (Sierra Leone)

Altay: Andre Poko (Gabon)

Yukatel Kayserispor: Mame Thiam (Senegal)

VavaCars Fatih Karagümrük: Ahmed Musa (Nijerya)

Adana Demirspor: Simon Deli (Fildişi Sahili)