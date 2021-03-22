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Süper Lig, TFF 1.Lig maçlar bu hafta var mı? Süper Lig'de bu hafta maçlar neden yok?

Süper Lig maçlarının bu hafta olmadığını gören futbolseverler internet arama motorlarında Süper Lig, TFF 1.Lig maçlar bu hafta var mı? Süper Lig'de bu hafta maçlar neden yok? sorularının yanıtını araştırıyor.

Süper Lig, TFF 1.Lig maçlar bu hafta var mı? Süper Lig'de bu hafta maçlar neden yok?

Şampiyonluk yarışının kıran kırana geçtiği Süper Lig ve TFF 1.Lig'de bu hafta maçlar oynanmayacak. Yaklaşık 13  günlük aranın ardından Süper Lig ve TFF 1.Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam edecek.

SÜPER LİG, TFF 1.LİG MAÇLAR BU HAFTA VAR MI? SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇLAR NEDEN YOK?

Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maçlar Milli Takım maçları olduğu için oynanamayacak. Futbolseverler milli maç haftasında A Milli Futbol Takımı'nın 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacağı maçları izleyecek.

Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maçlar 2 Nisan Cuma günü başlayacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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