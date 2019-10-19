Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in solundan ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada Sturridge'in pasında topla buluşan Sörloth, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0
39. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta kafalardan seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Süleyman Özay xxx, Mehmet Can Hanoğlu xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xx, Hosseini xx, Hüseyin Türkmen xx, Novak xx, Sosa xxx, Abdulkadir Parmak xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Nwakaeme xx, Sturridge xxx, Sörloth xxx
Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Avdijaj
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gaziantep FK: Lontigkin x, Oğuz x, Djilobodji x, Kana Bıyık x, Toşca x, Erdem Uğurlu x, Jefferson x, Diarra x, Chibsah x, Twumasi x, Kayode x
Yedekler: Günay Güvenç, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Kenan Özer, Pawlowski, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Ateş
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Sturridge (dk. 9), Sörloth (dk. 14) ( Trabzonspor)
Sarı kart: Sosa (Trabzonspor)
Kaynak: İHA
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