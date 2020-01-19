Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Hajradinovic'in uzak mesafeden şutunu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.
25. dakikada Sosa'nın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fatih'in solundan filelerle buluştu. 1-0
27. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlara gitti. 2-0
29.dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında önüne alan Nwakaeme ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Obi Mikel xxx, Sosa xxx, Ndiaye xx, Ekuban xxx, Nwakaeme xxx, Sörloth xxx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Abdulkadir Parmak, Novak, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Kasımpaşa: Fatih x, Doğuncan x, Fernandes x, Brecka x, Özgür Çek x, Tarkan Serbest x, Aytaç Kara x, İlhan Depe x, Mame Thiam x, Hajradinovic x, Koita x
Yedekler: Murat, Mehmet, Oğuzhan, Yılmaz, Murat Berk, Çağtay, Zvonimir Sarlija, Ahmet Hakan, Furkan, Ndongala
Teknik Direktör: Tayfun Havutçu
Goller: Sosa (dk. 25), Sörloth (dk. 27), Nwakaeme (dk. 29)(Trabzonspor)
Sarı kartlar: Pereira (Trabzonspor), Fernandes, Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Kaynak: İHA
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