Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-mavili ekip, mücadeleden 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

58. dakikada Dorukhan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Oğuzhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

61. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ taraftan kullandığı serbest atışta Dorukhan kafa vuruşu Uğurcan Çakır'da kaldı.

64. dakikada Nwakaeme'nın pasında topla buluşan Sörloth düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ofsayt iddiasıyla iptal edelin gol VAR'dan gelen uyarı sonrası geçerli sayıldı.

79. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Güven Yalçın meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

84. dakikada Nwakaeme'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Avdijaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diaby'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada Uğurcan Çakır eliyle topu Nwakaeme ile buluşturdu. Bu oyuncu da rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Trabzonpor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xxx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xxx, Obi Mikel xxx, Abdulkadir Parmak xxx (Avdijaj dk. 78 x), Sosa xxx, Kamil Ahmek Çörekçi xxx (Doğan Erdoğan dk. 72 x), Nwakaeme xxx, Sörloth xxx (Sturridge dk. 89 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Beşiktaş: Karius x, Gökhan Gönül xx, Vida x (Güven Yalçın dk. 67 x), Necip xx, Caner xx, Hutchinson x, Dorukhan x, N'Koudou x, Oğuzhan x, Boyd x (Diaby dk. 46 x), Burak x

Yedekler: Utku, Enzo Roco, Douglas, Umut Nayir, Muhayer Oktay, Rebocho, Lens

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Dorukhan (dk. 31 k.k.), Güven Yalçın (dk. 79) (Beşiktaş), Sosa (dk. 42), Sörloth (dk. 64), Nwakaeme (dk. 88) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Uğurcan Çakır, Hosseini, Novak (Trabzonspor), Dorukhan, Necip, Gökhan Gönül (Beşiktaş)

Kaynak: İHA