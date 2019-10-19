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  3. Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Müsabaka ev sahibi bordo-mavililerin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Müsabaka ev sahibi bordo-mavililerin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada gelişen Gaziantep FK atağından savunmadan seken topu önünde bulun Jefferson'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın üzerinden ağalarla buluştu. 2-1

56. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sturridge'nin vuruşunda top kaleciden döndü. Kale sahası içinde yakın mesafede bulunan Abdulkadir Parmak'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

76. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in parmaklarının arasından ağalarla buluştu. 3-1

81. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Lontigkin'in solundan ağalarla buluşturdu. 4-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Süliyman Özay xxx, Mehmet Can Hanoğlu xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xx, Hosseini xx, Hüseyin Türkmen xx, Novak xx, Sosa xxx, Abdulkadir Parmak xx (Ahmet Canbaz dk. 87 ?), Kamil Ahmet Çörekçi xx (Yusuf Sarı dk. 73 x), Nwakaeme xx, Sturridge xx (Doğan Erdoğan dk. 64 x), Sörloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Campi,Fernandes, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gaziantep FK: Lontigkin x, Oğuz x, Djilobodji x, Kana Bıyık x, Toşca x,Erdem Uğurlu x (Pawlowski dk. 69 x), Jefferson x, Diarra x, Chibsah x, Twumasi x (Kenan Özer dk. 85 ?), Kayode x

Yedekler: Günay Güvenç, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Ateş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Sturridge (dk. 9), Sörloth (dk. 14), Sosa (dk. 76), Yusuf Sarı (dk. 81) (Trabzonspor), Jefferson (dk. 54) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Kayode (dk. 84) (Gaziantep FK)

Sarı Kart: Sosa (Trabzonspor)

Kaynak: İHA

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